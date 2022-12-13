В Бековском районе случился ледяной апокалипсис

13.12.2022 | 20:25

Не там снимали «Ледяной апокалипсис» зарубежные кинематографисты. Гораздо дешевле и натуральнее по пейзажам - в российской глубинке, Пензенской области.

Поселок Плодосовхоз Бековского района с недавних пор являет собой пример ледяного апокалипсиса. Он произошел после попытки улучшить коммунальную жизнь. Письмо, фото и видео в «Службу 11» прислали местные жители.

С недавних пор, когда оборудовали скважину, чистая вода потоком хлынула из напорной башни и полилась по улицам, впоследствии превратившись в ледяной панцирь.

«Ведутся ремонтные работы, и конкретная ситуация уже устранена. В настоящее время из башни не льет. Мы договорились с организацией, что она приедет и нам переделает сам вход в башню», - сообщила глава администрации Волынщинского сельсовета Наталия Селиверстова.

Ледяной панцирь с улиц сойдет еще не скоро. Солнце светит, но не греет, замерзшую воду не растопит.