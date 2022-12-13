Пензенцы несколько лет просят снести заброшенный дом на Калинина

Жители пятиэтажек давно просят городские власти избавить их двор от руин. Частное строение на улице Калинина уже много лет пустует, а в прошлом году практически полностью сложилось. Женщины из соседнего дома, граничащего с развалинами, переживают за свое имущество: вдруг деревянная избушка загорится и огонь перекинется на их постройку. Однако эти опасения никак не могут повлиять на решение о сносе.
«Хозяин есть, он отвечает за это. Здесь много уже жаловались, везде писали, а кто будет реагировать? Никто не будет. Заброшенная частная собственность», - рассказали Татьяна Федоровна и Юлия Вячеславовна.
Ситуация действительно сложная. Тем более, по слухам, распространяющимся среди местных жителей, у этих развалин появился новый хозяин, который, может быть, займется восстановлением дома и благоустройством территории. Пока же единственными обитателями деревянного строения являются кошки.
«Плохо только, трубы проходят», - отметила пензячка.
Некоторые горожане предлагают слишком радикальные меры.
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