На Коммунистической десятки человек остались без туалета

09.12.2022 | 20:13

Жильцам порядка ста комнат Коммунистической, 38а, в туалет ходить нельзя. Но кто-то это делает, потому что первый этаж продолжает затапливать. В санузле содержимое канализационных труб вытекает из унитазов и раковин. Светлана Петровна соседствует с отхожим местом и уже не знает, куда бежать от ручьев и запахов.

«Сверху по трубе вода течет сюда, и все к нам, мы не успеваем убирать. Перекрывали, а все равно с колодца... Колодцы забиты», - пожаловалась женщина.

Здание на Коммунистической, 38а, состоит в муниципальной собственности - маневренный фонд. Обитатели платят двенадцать с лишним рублей с квадратного метра за социальный наем и примерно столько же за содержание, ютятся в комнатушках, дышат зловонным воздухом, так как трубы в здании гнилые. И ежедневно рискуют здоровьем, выходя в коридор: если провалятся, то угодят в накопленные за годы залежи содержимого канализационной системы.

Ликвидировать все беды маневренного фонда обслуживающая компания «Жилье 22» не сможет при даже при искреннем желании. Тариф в двенадцать с копейками рублей предусматривает минимальный перечень услуг. Но в их числе - борьба с коммунальными авариями.

«Засор внутри дворовой системы канализации, в связи с чем происходит подтопление подвального помещения. Письмо соответствующее в Горводоканал управляющей компанией было направлено, специалисты вечером выехали, произвели прочистку внутридворовых сетей. Управляющая компания произведет откачку в подвальном помещении и, соответственно, дезинфекцию подвального помещения», - сообщил руководитель УК «Жилье-22» Вячеслав Синцов.

Старожилы и активисты пытаются добиться чистоты, порядка и ремонта, понимая, что, если не просить помощи, здание развалится. В чате в мессенджере уже целых четыре подписчика - из почти полутора сотен живущих в доме.