Крыша дома на Ударной может не выдержать снежной зимы

05.12.2022 | 21:32

Двухэтажка на улице Ударной, 28, медленно разваливается, а управляющая компания никак не реагирует. Еще прошлой зимой из-за обильных осадков была повреждена кровля многоквартирного дома. Шифер не выдержал давления снега и льда. С тех пор текущая крыша доставляет местным жителям большие неприятности.

«Образовалась дырка, и теперь со стены льется вода и просачивается в стену. Все размыло с февраля. Шлакоблоки скоро вылетят, там рука даже просовывается. Я не знаю, что делать», - поделилась бедой Татьяна Анатольевна.

Отчасти людям повезло, что разрушения происходят с обратной стороны дома, там, где нет тротуара. В противном случае отвалившийся кусок штукатурки мог бы запросто упасть человеку на голову.

Татьяна Анатольевна неоднократно обращалась в управляющую компанию.

«Все обещали: наступит весна - сделают. Наступила весна - ноль внимания. Наступило лето, осень… Обещают каждый день. То у них нет вышки, то нет человека, то у них никого нет. Вот за что я оплачиваю квитанцию? 675 рублей», - пожаловалась женщина.

Местная активистка переживает, что второй снежной зимы крыша старенькой двухэтажки просто не выдержит, тогда ее придется менять полностью. А если принять во внимание факт, что дом на улице Ударной, 28, входит в программу сноса ветхого и аварийного жилья, то восстанавливать кровлю будет не только накладно, но и нецелесообразно.