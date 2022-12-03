В Пензе соседки вынуждены постоянно менять лампочки в подъезде

03.12.2022 | 21:13

Что со светом в подъезде 30-го дома на проспекте Строителей, задаются вопросом местные жители. Проблемы начались после ремонта электрики. Недавно здесь поменяли проводку, установили новые плафоны и выключатели. Но где-то специалисты напортачили, уверена Лидия Ивановна. Женщина вынуждена часть своей и без того небольшой пенсии расходовать на покупку искусственных источников освещения, которые то и дело перегорают.

«Мы с соседкой складываемся, то она, то я ставим лампочки. Это невозможно! Мы сколько раз звонили в нашу организацию: «Пришлите электрика, пусть проверит, что там случилось» - и мы неделю ходили без света. Я живу на первом этаже, даже нельзя воткнуть ключ, чтобы открыть дверь», - пожаловалась женщина.

Дешевые лампочки накаливания и дорогие энергосберегающие. Жители дома перепробовали все варианты. Не выдерживают ни те, ни другие, гаснут через несколько дней. Людям приходится менять их за свой счет. А в управляющей компании лишь разводят руками.

«Муж у меня тоже в принципе разбирается, но он не может понять», - отметила Евдокия Серафимовна.

Пока в подъезде светло, но это ненадолго, говорят женщины. В любой момент лестничная клетка погрузится во тьму, и активистам вновь придется вворачивать в патроны новые лампочки.