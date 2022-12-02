На улице Ростовской вместо дороги может появиться речка

02.12.2022 | 21:24

Если бы воду с дороги периодически не откачивали, то проезжая часть на Ростовской превратилась бы в речку. Конец улицы давно полноценно не ремонтировали. Полотно просело, во впадинах собирается дождевая и талая, которая долго не высыхает.

«Сосед в том году поднял, потому что у него заходило туда», - рассказала Наталья Николаевна.

Романтику понравилась бы картина: в длинных лужах отражаются дома и деревья, а когда проезжает машина, волны плещутся и шумят, как морские.

Спасет отрезок Ростовской в конце улицы асфальтировка, если полотно поднимут и при этом не установят бордюры, чтобы вода стекала в грунт. Иначе речка прочно обоснуется на проезжей части.