На улице Ростовской вместо дороги может появиться речка

Если бы воду с дороги периодически не откачивали, то проезжая часть на Ростовской превратилась бы в речку. Конец улицы давно полноценно не ремонтировали. Полотно просело, во впадинах собирается дождевая и талая, которая долго не высыхает.
«Сосед в том году поднял, потому что у него заходило туда», - рассказала Наталья Николаевна.
Романтику понравилась бы картина: в длинных лужах отражаются дома и деревья, а когда проезжает машина, волны плещутся и шумят, как морские.
Спасет отрезок Ростовской в конце улицы асфальтировка, если полотно поднимут и при этом не установят бордюры, чтобы вода стекала в грунт. Иначе речка прочно обоснуется на проезжей части.
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