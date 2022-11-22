В Мокшанском районе люди рискуют остаться без экстренной помощи

22.11.2022 | 21:18

Количество ям и выбоин на дороге в селе Симбухово Мокшанского района не сосчитать. Улица Заречная выглядит как после бомбежки. Глубина некоторых впадин составляет 30 сантиметров и более.

Местные жители уже несколько лет подряд обращаются к главе администрации Богородского сельсовета с просьбой привести в порядок дорожное полотно - все безрезультатно. У представителей власти ответ один: недостаточное финансирование. Отрезок пути, ведущий к храму, заметает снегом.

«На улице живут в основном люди преклонного возраста, к которым приезжают дети из города - оказать помощь и привезти продукты. Не могут проехать, ямы одни кругом», - рассказали местные жители.

Пожилые сельчане рискуют остаться без экстренной помощи медиков. Карета скорой проезжает с большим трудом. Виновниками отвратительного состояния дороги местные активистки называют большегрузы, которые ездят в расположенный рядом плодово-ягодный питомник.