Из жизни

На улице Кондольской не меняли асфальт с 1970-х годов

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В Кондоле дороги ремонтируют, а проезжую часть на Кондольской в Пензе - нет. Там лежит асфальт, которому без малого полвека.

К чести производителей дорожного материала, он очень долго продержался, не в пример современному. О нагрузке тоже не следует забывать. Кондольская не самая оживленная улица. Но ресурс истощился, покрытие пора менять.

«Дорогу положили в 70-х годах. С тех пор ее ни разу не ремонтировали. Для нас это настоящее бедствие, очень тяжело проехать мусоровозкам или служебным машинам, они просто застревают. В зимний период времени мы не можем даже мусор выставить к домам, нам приходится его носить чуть ли не до верха, потому что мусоровоз сюда проехать не в состоянии, дороги чистятся очень редко», - пожаловалась местная жительница Татьяна Петровна.

Кондольская - тупиковая улица. Внизу она упирается в ряды частных домов, за которыми река Мойка. Выехать на Львовскую нельзя, можно только выйти с большим трудом и не во всякую погоду.

«Это называется связь с цивилизацией», - отметила женщина.

Путь наверх, на Окружную, пешеходам перекрыли из-за строительства коттеджей. Пройти фактически нереально и проехать трудно, так как дорога разбита. По ухабам и остаткам асфальта тяжело как подняться, так и спуститься.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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