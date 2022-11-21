На улице Кондольской не меняли асфальт с 1970-х годов

21.11.2022 | 20:41

В Кондоле дороги ремонтируют, а проезжую часть на Кондольской в Пензе - нет. Там лежит асфальт, которому без малого полвека.

К чести производителей дорожного материала, он очень долго продержался, не в пример современному. О нагрузке тоже не следует забывать. Кондольская не самая оживленная улица. Но ресурс истощился, покрытие пора менять.

«Дорогу положили в 70-х годах. С тех пор ее ни разу не ремонтировали. Для нас это настоящее бедствие, очень тяжело проехать мусоровозкам или служебным машинам, они просто застревают. В зимний период времени мы не можем даже мусор выставить к домам, нам приходится его носить чуть ли не до верха, потому что мусоровоз сюда проехать не в состоянии, дороги чистятся очень редко», - пожаловалась местная жительница Татьяна Петровна.

Кондольская - тупиковая улица. Внизу она упирается в ряды частных домов, за которыми река Мойка. Выехать на Львовскую нельзя, можно только выйти с большим трудом и не во всякую погоду.

«Это называется связь с цивилизацией», - отметила женщина.

Путь наверх, на Окружную, пешеходам перекрыли из-за строительства коттеджей. Пройти фактически нереально и проехать трудно, так как дорога разбита. По ухабам и остаткам асфальта тяжело как подняться, так и спуститься.