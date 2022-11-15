Из жизни

Мусорную площадку на улице Герцена окружила непролазная грязь

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Мусорная площадка рядом с домом № 44а на улице Герцена - одна из самых запущенных в городе, говорят местные жители. Чтобы выбросить пакет с бытовыми отходами, впору обувать резиновые сапоги. Подойти к контейнеру и не испачкать ноги - задача практически невыполнимая. Со всех сторон от металлического бака растеклась непролазная грязь.

«И машины к нам приходят еще, все здесь раскиселят. Они хотели расширять мусорку», - рассказала местная жительница Людмила Евгеньевна.

Благоустраивать территорию просто необходимо: асфальтировать площадку, менять проржавевшее и покосившееся ограждение. К тому же эта «красота» располагается в непосредственной близости от домов, жители которых ежедневно любуются неприглядными видами из окон своих квартир и вдыхают ароматы бытовых отходов.

«Ужас, богом забытый угол! Всегда обращались, в прошлом году соседка писала куда-то. Вся округа сюда несет», - пожаловалась пензячка Мария Васильевна.

Тем временем представители молодежи в белоснежных кроссовках аккуратно пробираются к заветному баку и бросают пакеты издали. Люди надеются, что в обозримом будущем ситуация с утилизацией бытовых отходов изменится в лучшую сторону.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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