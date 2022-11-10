Из жизни

Обнаруженная на крыше гаража змея попортила нервы пензенцу

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На крышу кооперативного гаража змея попала не по своей воле. Она приползла к воротам бокса Александра Ключникова и, видимо, ожидала, что ее пустят внутрь, в тепло. Но мужчина решил с незнакомкой в опасную связь не вступать и на всякий случай позвал соседа.

«Он пришел, палкой ее столкнул, она подальше отползла, потом - на дерево, оттуда съехала на крышу», - рассказал житель Пензы.

Рептилия лежала спокойно, даже слишком, но, чтобы не приняли за мертвую, изредка показывала жало. Никаких попыток сбежать не делала, полностью доверив судьбу людям.

Специалист по пресмыкающимся по снимку находки определил чешуйчатое.

«Это уж обыкновенный, он распознается очень просто: за головой есть два светлых пятна. Сейчас они выходят на зимовку, ищут места теплые», - пояснил лаборант кафедры зоологии и экологии Илья Леонтьев.

Он посоветовал положить змею в ведро и отнести в посадки (где она, вероятно, и жила), только не голыми руками. Оказывается, уж, почувствовав опасность, выделяет плохо пахнущую жидкость, ее будет сложно смыть.

Уж с философским спокойствием воспринял перемещения с крыши в ведро, а из него - в заросли за гаражами. Уютную емкость покидать не хотел, уползать в траву тоже. Возможно, надеялся, что люди передумают и заберут с собой в теплую квартиру на зимовку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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