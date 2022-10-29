В подвале дома на Калинина, 95, снова произошла утечка

29.10.2022 | 16:00

Не успели жители дома № 95 на улице Калинина вздохнуть с облегчением, как коммунальная авария вновь о себе напомнила. В конце сентября в подвале многоэтажки уже была утечка. Тогда нечистоты откачали, но ситуация повторилась.

«Запах страшный аж до четвертого этажа. У нас все время открыты окна, мы их не закрываем, потому что дышать нечем. Нам обещали все сделать в июне», - рассказала местная жительница Вера Павловна.

Свое намерение представители подрядной организации не реализовали. Во время замены коммуникаций в доме и рядом с ним, возможно, была нарушена технология. Из-за этого сточные воды устремились в обратном направлении.

«Неправильно поставили сливную трубу от подвала до колодца - выше, чем она должна быть», - пояснила пенсионерка.

Коммунальная авария доставляет неприятности не только жителям многоквартирного дома. На первом этаже здания располагаются магазины, включая продуктовые. Нельзя покупать еду там, где разносятся неаппетитные запахи. Потребительский спрос упал.

«Я уже неоднократно обращалась во все инстанции, уже не знаю, кого молить о помощи, чтобы на нас обратили пристальное внимание и решили проблему. Безобразие происходит под полом моего магазина, остается 5-10 сантиметров этой «прелести» - невыносимый запах», - констатировала собственница помещений Лариса Евгеньевна.

Стало еще хуже, когда в дом подали отопление. Горячие трубы в воде с нечистотами - парит и пахнет.