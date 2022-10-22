Ремонт подвала не обрадовал жильцов дома на Циолковского, 7

22.10.2022 | 16:00

За металлической дверью находится бомбоубежище, но оно захламлено, так же как и другие помещения подвала дома № 7 на улице Циолковского. Подземелье заметно преобразилось после недавнего капитального ремонта, но не так, как хотели люди.

«Когда проводили свет, разбомбили все сараи. Мы писали заявления, никто на нас внимания не обращал, на смех поднимали: вам надо - вот и делайте. Теперь у нас течет то, что они поменяли», - рассказала Елена Петровна.

Влажность, плесень, а летом - еще и комары. Несколько месяцев люди вынуждены жить с открытыми дверями в подъездах. Однако сколько ни проветривай, проблему устранить не получается - трубы в подвале продолжают течь. Больше прочих от неисправных коммуникаций страдают владельцы квартир, расположенных на первом этаже дома.

«Сидишь, и ни с того ни с сего - буль-буль-буль-буль! Вода из унитаза вытекает через край, заливает, на кухне тоже вода плещет - невыносимо жить. Запахи, от них кашель, горло першит», - пожаловалась Анна Александровна.

В 2021 году дом, которому уже 70 лет, капитально отремонтировали: поменяли систему отопления, водопроводные сети, электрику, обновили кровлю. С некоторыми видами работ строители справились, а вот в подвале представители подрядной организации явно трудились спустя рукава. Активистки требуют исправить все недочеты.