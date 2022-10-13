В Сосновке люди добираются до дома в кромешной темноте

13.10.2022 | 20:12

Если бы не свет на камере и не фары автомобиля, снять что-либо в кромешной тьме было бы невозможно. Но в Сосновке зачастую только природное освещение помогает людям добраться до дома, например в Засурском лесничестве.

«Сын живет на улице Пригородное Лесничество. У меня двое внуков, я очень люблю к ним ездить. Очень трудно добираться, особенно осенью, когда уже темно в восьмом часу. Здесь колдобины, ямы, рытвины», - пожаловалась Галина Дмитриевна.

При свете солнца шагать и любоваться соснами в лесу - удовольствие. Когда надвигается мгла, главное - не упасть и не угодить под колеса проезжающих машин. Водители тоже в зоне риска: фары не сразу выхватят фигуру человека на обочине.

Опасный участок - от съезда с улицы Измайлова до домов в Пригородном Лесничестве и Засурском. Здесь несколько предприятий, жилой сектор. Сложно, находясь среди деревьев, ориентироваться на фонари вдалеке.

«Вечером очень проблематично, потому что от Измайлова практически света нет. Летом - да, более-менее еще до 10 часов, а уже после здесь темно. Осень-зима - проблематично. И до работы тоже добираться людям, пока до транспорта идешь, темно», - рассказал Виталий Валерьевич.

Провести уличное освещение на данном участке можно. Но администрация Пензы не дает четкого ответа по срокам.

А решение проблемы ремонта дороги отодвигается на далекий 2024-й, что совсем не добавляет оптимизма ни тем, кто живет, ни тем, кто работает в районе Сосновки, где Пригородное Лесничество, Засурское и улица 354-й Стрелковой Дивизии.