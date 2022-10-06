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Пензенцы пожаловались на «маленькую Венецию» на Лагерной улице

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«Маленькая Венеция» появилась во дворе дома № 12а на Лагерной улице. Люди с трудом пробираются к своим подъездам. После дождя часть территории скрывается под водой. Местные жители ищут обходные пути, шагают по газонам, бордюрам - в общем, где придется. Непросто и автомобилистам: глубокие выбоины уродуют подвеску.

Именно транспортные средства Вера Алексеевна и называет главными виновниками плохой дороги. Грузовики, то и дело подъезжающие к расположенному здесь магазину, в пух и прах разбили асфальтовое покрытие. Пенсионерка очень надеется на помощь программы «Служба 11».

«Они приедут, посмотрят - и все, «это будет решаться». Здесь надо надевать сапоги, меня это не устраивает!» - отметила Вера Алексеевна.

Женщина ухаживает за дочерью, инвалидом I группы, которую время от времени приходится отправлять в стационар.

«Скорая подъезжает только с той стороны и задом», - сообщила пензячка.

Вода преследует жителей трехэтажки практически круглый год. Причем собирается она не только во дворе - потоки устремляются и в подъезды. Людям даже пришлось прорубить в асфальте специальный желоб, чтобы отвести стихию от своего дома.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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