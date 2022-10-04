Из жизни

Пензячка назвала гадюшником территорию за школой № 52

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«Это не то слово, что гадюшник!» - заявила пенсионерка.

Вероятно, в прошлом участок за школой № 52 на проспекте Победы, 109, назывался аллеей - между рядами деревьев проходит асфальтированная дорожка. Жильцы в свое время построили у забора гаражи. Руководству учебного заведения с большим трудом удалось добиться сноса боксов, остался один.

Территория что с гаражами была вечно засорена, что без них заполнена отходами.

«30 лет бьемся, чтобы огородили мусор. Вокруг школы - чащоба, уже даже к депутату обращались, чтобы вырубили», - отметила местная жительница Ольга Николаевна.

Отходы с площадки в кусты носят люди, подрабатывающие сдачей металла и макулатуры, бомжи забирают и пакеты у школьного забора. Мусор к тому же разносит ветром.

«Еще помню, мои дети учились, а воз и ныне там. Дорога в никуда остается, и школьники идут вечером мимо этой чащобы. А там шикарная территория - прямо под футбольное поле. Но никому не нужно, что ли», - рассказала женщина.

Близ учебного заведения - чистый, аккуратный участок. Тем явнее контраст с зарослями и мусором за забором.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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