Из жизни

Жители многоэтажки на Онежской улице пострадали от потопа

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Немудрено, что в квартирах на 9-м этаже сыро, - крыша на Онежской, 3, явно требует ремонта. Но капитальный намечен на 2036-й, текущего ждут во втором подъезде. Дождевые потоки стали слишком частыми гостями в комнатах.

«До 2022 года обещали покрыть крышу - никто ничего не сделал. До того были сухие моменты во времена лета, никто не шевелился. У меня текут кладовка, кухня и балконный козырек»,- пожаловался житель дома Олег Юрьевич.

В управляющую компанию подано очередное заявление. В 2021-м мужчина заключал соглашение о возмещении материального ущерба - имущество было испорчено. Вода снова льется по стенам на мебель и вещи. Сырость влияет на здоровье Олега Юрьевича, он нервничает: в квартире живут его родные, им плесень тоже во вред.

Во время съемок «Службы 11» представители управляющей компании приехали на осмотр площади повреждений, при виде камеры мгновенно ретировались. Олег Юрьевич теперь намерен инициировать составление коллективного заявления - подтапливает не только 9-й этаж, вода проникает и на 8-й.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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