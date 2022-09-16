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Из жизни

У подъезда дома на улице Дружбы провалился асфальт

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Ищут клад, ведут археологические исследования, прячут следы преступления либо делают вид активной работы - по какой причине уже несколько месяцев на улице Дружбы продолжаются постоянные раскопки, сказать сложно. Местные выдвигают свои теории. Стараются шутить, чтобы не думать о проблеме, а ведь она все сильнее беспокоит людей.

«Сколько можно уже? Все лето практически. Сначала была дыра, я закрывала ее колесами, потому что дети туда падают на велосипедах. Потом было здесь какое-то собрание, показала - ничего не изменилось. Приехали только и разрыли после собрания, закрыли щитами», - пожаловалась активистка Наталья.

Спустя время у первого подъезда дома № 21 провалился асфальт. Образовалась огромная дыра, довольно глубокая. В чем причина, люди не знают. Коммунальщики на этот вопрос никаких ответов не дают. Судя по тому, что совсем рядом находится канализационных колодец, дело в неисправных трубах.

«Страшно за детей - это во-первых. Во-вторых, таксист проехал, говорит: «Что, с малым гуляешь? Позвони куда-нибудь!» Я говорю: «Я малого отведу, а вот вы машину разбили, позвоните в ДПС», - отметила Наталья.

Самое страшное - под асфальтовым полотном обвал куда больше. В любой момент все может рухнуть, а значит, есть вероятность, что пострадают люди.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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