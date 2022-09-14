Из жизни

Пензенцы просят сделать остановку на улице Локтионова

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Болят ноги или нет, а преодолевать приличные расстояния нужно - по-другому добраться до цивилизации не получается, жалуется пенсионерка. Она живет в частном секторе недалеко от конечной маршрутного такси № 6 на улице Локтионова. Микроавтобусы здесь проезжают регулярно, к расписанию претензий нет, но вот останавливаются крайне редко.

«А иногда они проезжают, когда одна стоишь, он говорит: «Кто тебя знает, чего ты стоишь? Может, ты не меня ждешь». Остановки нет», - отметила Анна Сергеевна.

Будь здесь павильон, все могло бы стать куда проще. Микрорайон большой, немало детей, пенсионеров, просто людей, которые не имеют личного транспорта. Конечно, водитель не может высаживать пассажиров в неположенном месте, но в таком случае необходимо его организовать.

«У нас остановку надо сделать. Стоим и в дождь, и в снег под открытым небом. Надо, чтобы сделали остановку - хотя бы небольшую», - рассудила пенсионерка.

Судя по бетонному фундаменту и остаткам основания, когда-то здесь были павильон и даже заездной карман. Но все это благополучно кануло в Лету, и теперь у людей есть выбор: либо стоять под палящим солнцем или проливным дождем в надежде, что маршрутка притормозит, либо идти почти 500 метров до организованной остановки.

При таком раскладе большинство пенсионеров просто остается в своих домах - в ожидании, что на их проблему кто-то все же обратит внимание.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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