На улице Антонова с контейнерной площадки разлетается мусор

13.09.2022 | 21:24

Контейнеры напротив дома № 19 на улице Антонова - поставщики мусора. Его разносит по всей округе. Даже регулярный вывоз твердых коммунальных отходов не спасает положение.

«Постоянно ветры, здесь как на семи ветрах получается, и мусор - по всей территории ГПЗ. Тут магазины, детский садик, подстанция, тут и газовое все находится, и все время здесь бардак», - рассказал горожанин.

«Мусор вокруг вообще никто не убирает. Дорога вся разбита. Кругом дети», - пожаловалась местная жительница Роза Михайловна.

Ветер далеко заносит отходы, они навечно остаются в гуще кустов, запутываются в траве.

«Здесь на дороге оседает весь мусор, и потом плавает все, получается каша», - отметил Александр.

Исправить ситуацию могли бы сетка поверх ограждения контейнерной площадки или регулярная уборка территории.