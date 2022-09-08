Из жизни

Сборная улица превратилась в собрание проблем

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Сборная улица - как сборный пункт проблем разного рода. На дороге, которая служит и пешеходной зоной, разверзся колодец внушительных размеров. В большую камеру может угодить машина или провалиться человек, оказавшись здесь в темное время суток.

Как сообщил журналистам «Службы 11» сотрудник ближайшего предприятия, шахта имеет отношение к ресурсоснабжающей компании. Та знает об открытом люке, но Сборная - малопосещаемый уголок, поэтому специалисты не решают проблему.

Ответственные пензенцы пытаются обозначить опасный объект. Еще три года назад над глубокой ямой ставили маячки.

С мусором бороться бесполезно - он здесь на каждом углу. Ранее горожане знали, откуда берется.

«Все, начиная с базара, оттуда мусор сюда валят. И жители дома, вместо того чтобы отнести, за угол бросят», - пожаловался житель Пензы Анатолий Александрович.

Помимо помоек, открытой шахты ресурсоснабжающей компании, пары других колодцев без крышек, нескольких аварийных деревьев есть еще одна достопримечательность со знаком минус. Это изогнутая надземная ветка газопровода - габаритный автомобиль задел и перекосил коммуникации.

Вот такой сборный пункт проблем разного рода на Сборной улице - в историческом центре Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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