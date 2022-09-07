Из жизни

На Сумской улице водителям не нравится ездить по щебню

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«Здесь все время копали, копают и будут копать! Даже дорогу сделают - и все равно будут копать, это я точно вам скажу», - заявил горожанин Иван Алексеевич.

Неутешительный прогноз дал житель севера Пензы при виде Сумской улицы, частично засыпанной щебнем. По мнению местного населения, дорога стала такой после вмешательства ресурсной компании.

«Здесь раскапывали коммуникации, потом заделывают. А дальше дороги у нас вообще нет - одни ямы», - пожаловалась местная жительница Александра Ионовна.

Участок Сумской используют не только живущие здесь автомобилисты. Многие неместные сокращают путь. Не всем нравится колесить по щебню, поэтапно рассыпанному еще летом.

«Когда второй слой снимали, сказали, что через три-четыре дня заделают. Прошла неделя - их пока не было. А первый месяца два так лежит», - рассказал пензенец.

Журналисты «Службы 11» проверили всю информацию и выяснили: проезжую часть на Сумской не перекапывали. И ее, и заодно тротуар у домов № 7 и 9 ремонтируют по программе исполнения наказов избирателей. Сроки не нарушены. Асфальтировка планируется в первой половине сентября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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