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Из жизни

Обращение к президенту не решило проблему грязной мусорки в Пензе

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За время существования контейнерной площадки за домом № 38 на улице Пушанина журналистам «Службы 11» ни разу не приходилось видеть ее опрятной - вечно грязная, даже если бак пустой, ощущение полного беспорядка не исчезает.

«Раньше дворники убирались, а сейчас здесь страшно», - пожаловалась местная жительница Александра.

Особенно плохо выглядит контейнерная площадка в переходный период от зимы к весне. Снег тает, раскрывая схроны бытовых отходов. Становятся видны масштабы расползающейся помойки.

«К придомовой территории не имеет никакого отношения. Уборка здесь в лучшем случае происходит два раза в году, и то после многочисленных звонков. Мы даже в прошлом году обратились в приемную президента. Нельзя было сдвинуть с места ничего. Не убирают, и все», - пожаловалась весной жительница Пензы Александра Алексеевна.

Тогда после выхода сюжета в эфир «Службы 11» вокруг объекта стало почище - администрация района организовала акцию по благоустройству.

Прошло несколько месяцев, и жители улицы Пушанина снова начали звонить в программу с жалобами на контейнерную площадку. Агрессивный захват соседних территорий мусором пугает людей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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