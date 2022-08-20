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Из жизни

Контейнерная площадка на проспекте Строителей неугодна местным

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Строго по графику вывозят мусор с контейнерной площадки на проспекте Строителей, 40. Машина приезжает в урочное время, не мешая ни спящим, ни бодрствующим. Вокруг баков и рядом с ограждением относительно чисто, не считая свежевыброшенных реек и пары пакетов.

Но какой бы ни площадка ни была, она никогда не станет угодна местным. Емкости стоят напротив подъезда с краю.

«Сейчас вывезли, а несколько минут назад были просто горы. Что-то поменялось? Никому нет дела», - возмутилась местная жительница.

Она возглавляет инициативную группу противников контейнерной площадки и не первый год добивается ее переноса. В начале года появилась обнадеживающая информация: администрация Октябрьского района поручила управляющей компании согласовать новое место накопления ТКО.

Жители дома на проспекте Строителей, 40, предлагали точку ближе к зданию напротив. Оказалось, территория - на стадии межевания и соседнее ТСЖ совершенно не жаждет видеть рядом с собой баки с мусором.

Еще вариант - перенос в сторону дома № 48. Его обитатели тоже возмутились, дворник сразу нашла множество минусов.

«Мусор и так на наш участок летит, людям неудобства какие! Не представляете, сколько его я собираю», - пояснила Татьяна.

Предлагали сдвинуть к границам соседнего участка, но смысла в акции видится мало.

«Отнести на несколько метров - тогда она будет отвечать санитарным нормам. Все пять домов смогут туда складировать мусор и еще магазин, то есть ничего не изменится. Почему-то мы должны «за всю страну» отвечать», - отметила активистка.

В управляющей компании пока ничего конкретного сказать не могут. Проект еще только проходит этап согласования, поскольку пользователей у площадки масса, а всем угодить невозможно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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