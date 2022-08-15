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Из жизни

Растения разрушают двухэтажный дом на Ударной

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Деревья атакуют дом № 34 на Ударной. Они окружили общежитие, а одно даже легло на двухэтажку, признанную ветхой. Местные обитатели опасаются, что крыша не выдержит. Она и так старая, с заплатками, а растение тяжелое.

«Лежит уже не один год. В этом году обращались в МУП, они ответили, что будет позже, а когда - осталось под вопросом. Крыша протекает, она уже гнилая, труха», - пожаловалась жительница дома Татьяна Васильевна.

В итоге влага попадает внутрь, из-за этого отваливается штукатурка, есть риск, что однажды тяжелый кусок упадет кому-нибудь на голову. Кроме того, жить в комнатах сложно из-за капели.

Серьезные опасения насчет безопасности возникают зимой, когда осадки попадают на ветки и задерживаются на них. Снежная шапка при смене температур превращается в потенциальный снаряд, грозя упасть на прохожего или продавить старую кровлю. Так продолжается годами, несмотря на заявления в управляющую компанию.

«В течение зимы накапливается лед и не тает чуть не до начала лета. Кусты задерживают, и все стекает в комнату», - рассказала Татьяна Васильевна.

Вред зданию приносит не только один великан, но и растения поменьше. Они прижились на двухэтажке, разрушая корнями крышу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Природа уже взбунтоваплась, дожили, довели

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