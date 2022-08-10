Лестница на улице Кижеватова заросла травой

10.08.2022 | 21:28

Скоро лестница за домом № 9 на Кижеватова не будет ничем отличаться от народных тропинок, а асфальтовое полотно - от земли. На него нанесло столько грунта, что на плодородной почве вовсю колосится трава, она обживает и ступени, и площадки, и дорожки.

«Не метут лестницы, не обрабатывают - ничего. Сколько раз обращалась, и в Первомайскую администрацию обращалась. Во дворе лестницу я мету сама, потому что ребятишки в садик идут и мне стыдно за нее. А здесь по весне обрабатывала, а сейчас больше ничего не делаю», - рассказала старшая по дому № 9 на ул. Кижеватова Олеся Владимировна.

Это не обязанность старшей по дому, даже при всем желании она не сможет потратить все свое время на очистку муниципальной территории, да и сил банально не хватит.

«Цветы растут, пробиваются одуванчики, ромашки. И вот яблоки нападали. Яблони вырастут - сад будет. И еще три недели дерево там упавшее лежит», - отметила Олеся Владимировна.

«Слов нет. В плачевном состоянии. Особенно для людей старшего поколения», - пожаловалась Анна Петровна.

Дерево развалилось во всю длину вплоть до стены дома. Сохнет потихоньку. Перегородило дорожку, перебраться через него никакой возможности. Надо искать обход.

Лестница вдоль девятой высотки была построена для населения всей улицы Кижеватова, чтобы люди могли сокращать путь по дороге из магазинов, школы, детского сада. По ней также ходят жители Воронова, Ново-Тамбовской и других.