Из жизни

Пензенцам трудно переходить дорогу на улице Толстого

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На перекрестке Суворова - Толстого столб выступает против зеленого человечка. Перевес на стороне опоры.

Перейти через улицу Толстого непросто. Пензенец ходил по тротуару, пытаясь разглядеть сигналы светофора. Ему удалось это с большим опозданием, и он преодолел дорогу от дома № 154 на Суворова к 148-му, едва не нарушив правила.

Улицу Суворова реконструируют, новое все: асфальт на дороге и тротуаре, ограждения, светофоры, знаки. На пересечении с Толстого на четной стороне консоль перекрывает секции - пешеходы вынуждены высматривать, появился зеленый человечек или нет.

Зебру пока не нанесли, что так называемым безлошадным тоже не на руку. Но это еще не все. На новых консолях у дома № 148 на Суворова установили знак пешеходного перехода. Но согласно ему народ должен помчаться прямо через улицу, перескакивая через ограждения с обеих сторон, причем на обратной знак 1.22 людей не встречает.

«Что-то неправильно, значит, поставили», - отметила пензячка.

Поскольку реконструкция улицы Суворова еще не завершена, есть надежда у пешеходов, что их обеспечат безопасными переходами. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства сказали, что все исправят.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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