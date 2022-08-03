Пензенцам трудно переходить дорогу на улице Толстого

03.08.2022 | 20:45

На перекрестке Суворова - Толстого столб выступает против зеленого человечка. Перевес на стороне опоры.

Перейти через улицу Толстого непросто. Пензенец ходил по тротуару, пытаясь разглядеть сигналы светофора. Ему удалось это с большим опозданием, и он преодолел дорогу от дома № 154 на Суворова к 148-му, едва не нарушив правила.

Улицу Суворова реконструируют, новое все: асфальт на дороге и тротуаре, ограждения, светофоры, знаки. На пересечении с Толстого на четной стороне консоль перекрывает секции - пешеходы вынуждены высматривать, появился зеленый человечек или нет.

Зебру пока не нанесли, что так называемым безлошадным тоже не на руку. Но это еще не все. На новых консолях у дома № 148 на Суворова установили знак пешеходного перехода. Но согласно ему народ должен помчаться прямо через улицу, перескакивая через ограждения с обеих сторон, причем на обратной знак 1.22 людей не встречает.

«Что-то неправильно, значит, поставили», - отметила пензячка.

Поскольку реконструкция улицы Суворова еще не завершена, есть надежда у пешеходов, что их обеспечат безопасными переходами. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства сказали, что все исправят.