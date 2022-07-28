Тяжелая техника разрушила тропу для пешеходов на улице Пушанина

28.07.2022 | 19:00

Тяжелая техника основательно прокатилась на дорожке за домом на Пушанина, 46. В аварийной ситуации выбора у ресурсников не оставалось - надо было ликвидировать коммунальное ЧП, - но в результате раздавлена часть асфальтированной тропинки, по которой ходят дети в садик и в школу № 20, жители улицы Пушанина и соседних.

«Грязь размесили. Здесь и площадка, и дети гуляют, а вот разрушили. Раскопки вели, может, пробоина была какая-то», - предположил местный житель.

Дорожка не считалась новой, но функцию свою выполняла, помогая людям с удобством добираться до нужных объектов.

«Она уже просела, стала кусками разваливаться. Теперь вообще раскопали. Дожди пойдут - грязища будет», - рассказал мужчина.

В департаменте ЖКХ разъясняли сроки осуществления земляных работ: они зависят от типа поверхности и объема труда - от 7 до 20 суток, включая восстановление разрушенного покрытия.

Жителям стоит проследить, станут ли соблюдать коммунальщики указанные сроки или все же придется жаловаться в административно-техническую инспекцию.