Из жизни

Тяжелая техника разрушила тропу для пешеходов на улице Пушанина

Печать
Telegram

Тяжелая техника основательно прокатилась на дорожке за домом на Пушанина, 46. В аварийной ситуации выбора у ресурсников не оставалось - надо было ликвидировать коммунальное ЧП, - но в результате раздавлена часть асфальтированной тропинки, по которой ходят дети в садик и в школу № 20, жители улицы Пушанина и соседних.

«Грязь размесили. Здесь и площадка, и дети гуляют, а вот разрушили. Раскопки вели, может, пробоина была какая-то», - предположил местный житель.

Дорожка не считалась новой, но функцию свою выполняла, помогая людям с удобством добираться до нужных объектов.

«Она уже просела, стала кусками разваливаться. Теперь вообще раскопали. Дожди пойдут - грязища будет», - рассказал мужчина.

В департаменте ЖКХ разъясняли сроки осуществления земляных работ: они зависят от типа поверхности и объема труда - от 7 до 20 суток, включая восстановление разрушенного покрытия.

Жителям стоит проследить, станут ли соблюдать коммунальщики указанные сроки или все же придется жаловаться в административно-техническую инспекцию.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте