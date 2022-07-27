В 5-м проезде Зарубина вода нашла выход из-под асфальта

27.07.2022 | 19:15

В 5-м проезде Зарубина размывает проезжую часть, заасфальтированную в прошлом году. Почти две недели назад прохудилась труба, затопило огороды. Около гаража у проезжей части случилась первая авария, вторая - за дорогой.

«Приехали, раскопали - поперло тут. Начали копать тут, выкопали всю землю, нагваздали, оставили и уехали. А я убирай!» - возмутилась пенсионерка.

Сильную утечку ликвидировали, но из трубы продолжает выбиваться ручей, в земле видны родники - жидкость ищет выход и снова вырвется на поверхность. Председатель уличного комитета выкопала отводную канаву.

Корка асфальта становится все тоньше, вода выточила большой «карман» под дорогой.