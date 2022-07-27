Из жизни

Пензенец призвал благоустроить сквер 40-летия Победы

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Обещали сделать скамейки, поставить урны и заасфальтировать аллею до церкви, но ничего нет, говорит житель дома на проспекте Победы, из окна которого хорошо виден сквер 40-летия Победы. Сюда пенсионер приходит каждый день, гуляет. Иногда нужно посидеть, отдохнуть, а негде.

«Большое и трудоемкое дело, наверное, сделали проблему. А по-моему, не так уж и затратно. В бюджете города дыру не пробьет», - предположил Виктор Николаевич.

В качестве положительного примера он привел случай, который коснулся его самого. Реакция на просьбы соседей последовала на удивление быстро.

«У нас во дворе два года назад шла предвыборная кампания в думу. У кандидата в депутаты попросили лавочки. Через три дня они стояли! Ведь могут, а почему не хотят? Ветераны такого не простят, господа руководители! И не только они - настоящее поколение и будущие, которые приводят за руку и привозят в колясках», - воззвал пенсионер.

Вечерами народа тут много, не все молоды и здоровы. Есть и те, кто едва доходит до сквера.

«Были бы скамейки - приходили бы еще. Свадьбы приезжают, тут массы людей, популярность возрастет, сюда и из других городов приезжают», - отметил Виктор Николаевич.

В дождливую погоду до храма Петра и Павла добраться, не испачкав ног, нельзя. Асфальтированный тротуар сильно бы помог.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В дождливую погоду до храма Петра и Павла добраться, не испачкав ног, нельзя. Асфальтированный тротуар сильно бы помог
Так это проблема РПЦ.

Гость||

Гость писал(a):

Так это проблема РПЦ.
Лучше не заикаться а то они землю прихватизируют. Земля на Советской площади "ожиданно" перетекла в собственность к ним!

Гость||

К 9 мая подшаманят немного... А сейчас не время.

Имя: Гость
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