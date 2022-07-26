В УГИБДД прояснили ситуацию с дорожными знаками на Бийской

26.07.2022 | 19:15

Проезд по отрезку Бийской улицы обошелся в несколько сотен рублей. Автовладельца наказали за превышение скорости.

«Приходит по несколько штрафов. Ограничение - 40 километров в час. Знаки установлены временные, желтые», - рассказал водитель.

В Пензе уже не первый год реконструируют дорогу от улицы 40 лет Октября до Центральной. Сейчас рабочие трудятся на участке от Бийской до улиц Рябова и Перспективной. Водители предупреждены по полной программе, знаков много: дорожные работы, предупреждение о сужении проезжей части, ограничение скорости до 50, до 40 километров в час. Но многие используют навигационное устройство, а приложение не указывает на опасность при превышении.

«Навигация не выдает ограничение на данном участке. Мы попадаемся», - пояснил автомобилист.

Камера все фиксирует, и пензенцы получают письма, в которых их информируют о допущенном административном правонарушении и предлагают оплатить штраф.

В управлении ГИБДД прокомментировали: в населенном пункте водитель должен ехать со скоростью не более 60 км/ч.

«Кроме этого, «Правилами дорожного движения» предусмотрен знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости», которым запрещается движение со скоростью, превышающей указанную на дорожном знаке. желтый фон на данном дорожном знаке означает, что он является временным. Раздел 8 приложения 1 к «Правилам дорожного движения» устанавливает приоритет значения временных дорожных знаков перед стационарными в случае, если они противоречат друг другу», - напомнил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Конфликта нормативов на спорном участке нет, знак с желтым фоном - в приоритете.

«Госавтоинспекция информирует, что любое превышение установленной скорости движения является нарушением правил дорожного движения, однако за превышение установленной максимальной скорости движения от 10 до 20 километров в час с 1 сентября 2013 года административная ответственность не предусмотрена», - сообщил Валентин Новоженцев.

64, 62, 61 км/ч - это больше, чем предусматривают ПДД. Установленная камера ничьи права не ущемляет, фиксируя нарушения вне зависимости от того, какие рядом знаки - временные или стационарные.