Из жизни

В УГИБДД прояснили ситуацию с дорожными знаками на Бийской

Печать
Telegram

Проезд по отрезку Бийской улицы обошелся в несколько сотен рублей. Автовладельца наказали за превышение скорости.

«Приходит по несколько штрафов. Ограничение - 40 километров в час. Знаки установлены временные, желтые», - рассказал водитель.

В Пензе уже не первый год реконструируют дорогу от улицы 40 лет Октября до Центральной. Сейчас рабочие трудятся на участке от Бийской до улиц Рябова и Перспективной. Водители предупреждены по полной программе, знаков много: дорожные работы, предупреждение о сужении проезжей части, ограничение скорости до 50, до 40 километров в час. Но многие используют навигационное устройство, а приложение не указывает на опасность при превышении.

«Навигация не выдает ограничение на данном участке. Мы попадаемся», - пояснил автомобилист.

Камера все фиксирует, и пензенцы получают письма, в которых их информируют о допущенном административном правонарушении и предлагают оплатить штраф.

В управлении ГИБДД прокомментировали: в населенном пункте водитель должен ехать со скоростью не более 60 км/ч.

«Кроме этого, «Правилами дорожного движения» предусмотрен знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости», которым запрещается движение со скоростью, превышающей указанную на дорожном знаке. желтый фон на данном дорожном знаке означает, что он является временным. Раздел 8 приложения 1 к «Правилам дорожного движения» устанавливает приоритет значения временных дорожных знаков перед стационарными в случае, если они противоречат друг другу», - напомнил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Конфликта нормативов на спорном участке нет, знак с желтым фоном - в приоритете.

«Госавтоинспекция информирует, что любое превышение установленной скорости движения является нарушением правил дорожного движения, однако за превышение установленной максимальной скорости движения от 10 до 20 километров в час с 1 сентября 2013 года административная ответственность не предусмотрена», - сообщил Валентин Новоженцев.

64, 62, 61 км/ч - это больше, чем предусматривают ПДД. Установленная камера ничьи права не ущемляет, фиксируя нарушения вне зависимости от того, какие рядом знаки - временные или стационарные.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте