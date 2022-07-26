Американский клен лишил пензячку дневного света

26.07.2022 | 19:30

В доме на Карпинского, 28, когда-то давно люди выходили на улицу и озеленяли двор. Все понимали: деревья - легкие города. Американский клен, чувствуя свою значимость, с тех пор вымахал до самой крыши, лишив жительницу дома дневного света.

«Один прогальчик - и все. Как в котле! Вообще все закрыто. У меня астма, я не могу, балконы не открываю. Две комнаты на ту сторону - там не мешает. Я писала заявление генеральному директору, он, наверное, прочитал и сказал: «88, старуха, ей помирать пора, куда лезет?» - посетовала пенсионерка.

Раньше клен-агрессор даже бил ветками по балконным стеклам. В 2019-ом представители управляющей компании несколько штук отпилили, но буйный «американец» не желает угомониться и снова тянется к окнам квартиры.

Ее хозяйка настоятельно просит спилить часть ствола со стороны дома. Дерево раскидистое, останется зеленым, но уже не будет отравлять жизнь человеку, заслужившему спокойную старость.