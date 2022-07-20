Из жизни

Пензячка не дождалась помощи от коммунальщика и объявила бойкот

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Проблема однажды уже возникала, но ее оперативно решили коммунальщики, вспоминает жительница верхнего этажа дома на Ладожской, 29. Теперь шов на стене здания стал вновь пропускать воду. Судя по всему, никто ничего делать не хочет.

«22 июня началось, как раз был южный ветер сильный и ливень, полило так, что я подставила все, что можно было. В тот же вечер я позвонила в управляющую компанию, и на следующее утро пошла на прием», - сообщила она.

Сначала коммунальщик не отказывал в помощи, вот только ремонта шва женщина так и не увидела.

«Несколько раз я у него была, по телефону звонила - ноль! Никаких мер не принято. Я поставила в известность, что платить за содержание жилья не буду», - пояснила Любовь Александровна.

Все из-за того, что сумма расходов на эту строчку в квитанции - примерно 1 000 рублей, а пенсионерке пришлось из своего кармана отдать частным специалистам порядка 8 000. Те заделали шов, претензий к их работе пока нет. Испытание дождем стройматериалы прошли.

«Я сидела, дрожала, что польется опять. Но выдержало пока», - отметила женщина.

Между делом высотники нашли еще одну проблему: нужно ремонтировать крышу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Несколько раз я у него была, по телефону звонила - ноль! Никаких мер не принято. Я поставила в известность, что платить за содержание жилья не буду», - пояснила Любовь Александровна.
Какой идиотизм в действиях Любы! Ужас!

Гость||

в суд подавай, а иначе тебя засудят за неуплату!

Гость||

В России есть суд?

Гость||

Гость писал(a):

В России есть суд?
Подавай в Китайсий суд.

Гость||

Забашляет как миленькая,никуда не денется. Инициатива всегда наказуема

Гость||

21.38 Мышление холопа!

Гость||

Бойко́т (англ. boycott) — форма политической и экономической борьбы, предполагает полное или частичное прекращение отношений с отдельным лицом, организацией, предприятием, например, отказ наниматься на работу, покупать продукцию данного предприятия и так далее — любое прекращение отношений с кем-либо в знак протеста против чего-либо.

А то, что делает женщина это неуплата.

Гость||

21.53 Стисняюсь спросить, неуплата за что, за какую услугу?

Имя: Гость
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