Жители домов в проезде Богданова страдают от талых вод

08.04.2022 | 20:55

Надо уметь проскочить над водной гладью по жердочке. Евгения Васильевна научилась.

«Очень просто: берешь палочку, в воду опускаешь, делаешь шаг - и так далее. Или за стеночки держишься. А колени болят, сумку нести надо, и ползешь, как пьяный таракан», - рассказала Евгения Васильевна.

Проезд Богданова постепенно скрывается под водой. Первыми попали под вешние потоки дома, построенные в низкой части улицы: № 14, 14а, 15. Перед четными озера простираются уже у входов. В подъездах вода стоит на уровне площадки.

Раиса Васильевна из дома № 15 пережила не один потоп. В прошлом коммунальные службы приезжали по первому тревожному звонку и приступали к осушению местности.

«Включали здесь и круглосуточно. Такой же снег был, на пол заходила вода. Она поднимается, и пол мокрый, а у меня там ДВП. Размокнет - ужас будет», - отметила Раиса Васильевна.

В этом году на помощь тонущим жителям проезда Богданова никто не поспешил, а талая жидкость прибывает. Люди не теряют надежды, что приедут коммунальщики и откачают воду из подъездов и отведут от домов № 14, 14а, 15.