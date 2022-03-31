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Из жизни

На улице Фурманова теплотрасса покрылась ржавчиной

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Всю зиму жильцы дома на Фурманова, 1а, с завистью смотрели на свежую изоляцию тепловых труб. Они от ЦТП уходят к другим зданиям. Люди сравнивали их с коммуникациями за своим домом.

«Вон видите, как сделано? Когда они делали, мы обращались, жена подходила к ним - «скажут - сделаем, не скажут - не сделаем». И так и не сделали, всю зиму топим белый свет», - рассказала Виктор Васильевич.

За строением - классический пример необихоженных коммуникаций. Изоляция порвана, висят клочки и лоскутки. Сердобольные жители попытались обмотать ковриками, но бросили это бесперспективное занятие.

Потери температуры ресурса были, но несущественные, отмечают местные.

«У нас первый этаж. Похолоднее было, но не замерзали», - отметил мужчина.

Дождь, снег, перемена температур сильно влияют на состояние неизолированных коммуникаций. У ЦТП нижняя ветка зимовала в сугробах, оголенные сети мгновенно покрылись ржавчиной.

Не лучше выглядят трубы и за домом. Заботиться о них должна управляющая компания - это общедомовое имущество. Изолированные и ржавые у ЦТП - хозяйство ресурсников.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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