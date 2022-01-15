Ремонт спортивной площадки на Ленинградской удивил местных

15.01.2022 | 17:00

Спортивная площадка на Ленинградской изменилась. Худо-бедно, но ее подремонтировали. Убрали ли мусор, неизвестно - снег все засыпал. Пару месяцев назад объект выглядел хуже: ограда со щербинами, кучи листвы.

Ограду починили, подкрасили, но не всех местных результат удовлетворяет. Дело в том, что люди помнят, как было раньше.

«Сын был маленький, здесь играли в хоккей, клуб был, форму давали. А сейчас все разрушено, ничего нет», - отметила прохожая.

Кроме того, у жителей вызывает недоумение наличие ворот при отсутствии льда.

«Здесь на коньках катаются? Нет. Может, в футбол играют», - предположили они.

Объект состоит на балансе департамента ЖКХ, специалисты привели его в порядок перед началом сезона. Площадка предназначена для таких зимних видов спорта, как футбол на снегу. Заливать ее не будут.