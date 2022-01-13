Подвал трехэтажки на ул. Егорова затопило канализационной водой

13.01.2022 | 20:32

Съемочная группа «Службы 11» попыталась войти в подвал Егорова, 4а, но это было невозможно. Нужны резиновые сапоги как минимум по колено. По шуму, который доносится из технического помещения, легко определить, что хлещет вода - судя по запаху, канализационная.

«Она с сентября текла, перед Новым годом только заварили все. Трубы старые, лопаются, вода постоянно течет. И вонь - дышать нечем вообще в подъезде», - пожаловалась Наталья.

Помещение загажено - туда, видимо, со злобы особенно эмоциональные жильцы накидали банок, бутылок и тряпок.

«Сосед мой подключил своего сына, он собрал своих друзей, и они оттуда грязь вытащили. Но снова все копится», - рассказал Николай.

Зима, а во втором подъезде приоткрыты двери. Люди так проветривают помещение, иначе можно задохнуться.

Трехэтажка построена в 1961-м. 60 лет - не такой уж большой срок для зданий в Пензе. Тем не менее из-за постоянной сырости в подвале начали разрушаться стены, в проплешинах на фасаде видны отсыревшие кирпичи. В таких условиях и при бездействии управляющей компании дом на Егорова, 4а, долго не простоит. Капремонт намечен на 2040-й.