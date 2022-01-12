Жители дома на проспекте Победы страдают от запаха нечистот

12.01.2022 | 20:52

Под плюшевым занавесом спрятана отнюдь не сцена, а дверь в зловонный мир. Заглядывать туда жители второго подъезда дома на проспекте Победы, 86, не имеют никакого желания, поэтому затянули тканью и подоткнули ковром. Их соседи себя от негативных ароматов не обезопасили.

«Давно пахнет. У нас всегда трубы прорываются, отопления нет, мы с этим сталкиваемся», - пожаловалась женщина.

В техническом помещении неисправностей много. Канализационные сети рвутся.

«Снега еще не было, там текло с торца, прямо целый ручей. Может быть, перекрыли. Вонь такая идет», - сообщил мужчина.

Водопроводные трубы протекали, система отопления тоже была нарушена. На данный момент утечка есть. Слабый звук доносится из-за двери, а из дыры в лестничной плите вырывается зловоние.

Люди уже бьют во все колокола. Жительница первого этажа разместила в Instagram воззвание к коммунальным службам и фотографии облезлых стен.

В доме обстановка непростая: с управляющими компаниями не везет уже много лет.