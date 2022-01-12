Из жизни

Жители дома на проспекте Победы страдают от запаха нечистот

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Под плюшевым занавесом спрятана отнюдь не сцена, а дверь в зловонный мир. Заглядывать туда жители второго подъезда дома на проспекте Победы, 86, не имеют никакого желания, поэтому затянули тканью и подоткнули ковром. Их соседи себя от негативных ароматов не обезопасили.

«Давно пахнет. У нас всегда трубы прорываются, отопления нет, мы с этим сталкиваемся», - пожаловалась женщина.

В техническом помещении неисправностей много. Канализационные сети рвутся.

«Снега еще не было, там текло с торца, прямо целый ручей. Может быть, перекрыли. Вонь такая идет», - сообщил мужчина.

Водопроводные трубы протекали, система отопления тоже была нарушена. На данный момент утечка есть. Слабый звук доносится из-за двери, а из дыры в лестничной плите вырывается зловоние.

Люди уже бьют во все колокола. Жительница первого этажа разместила в Instagram воззвание к коммунальным службам и фотографии облезлых стен.

В доме обстановка непростая: с управляющими компаниями не везет уже много лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Вечерние ароматы Пензаинформа.Только они могут передать вонь даже через Интернет.

Гость||

Ну перестаньте!!!!!!! Это приятный для Вас запах власти за который Вы голосовали.

Гость||

Там по всему цыганскому такой запах постоянно.

Гость||

Квест пади,рекламная акция

Гость||

Им,повезло попали под переселение в 2231 году

Гость||

Там все супер, а запах придумал кто то.

Гость||

Заходи, не бойся выходи не плачь...

Гость||

Там всю жизнь так воняет

Гость||

Салон красоты:НИФ НИФ И НЮХ НЮХ

Гость||

Век воли не видать,там упыри живут

Гость||

Ерунда это всё,принюхались давно.

Гость||

Ул,сартирная?

Гость||

Фу ванищей запахло...

Гость||

Вместе с этим запахом там несколько поколений выросло.

Имя: Гость
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