Отверстия в теплотрассе на улице Глазунова волнуют местных жителей

03.01.2022 | 20:52

В странном состоянии находится тепловая камера у дома № 3 на Глазунова. Вроде бы спрятано от посторонних глаз ее нутро, но зияют отверстия: одно - с краю, другое - среди колодцев. Оба прикрыты настилом и сигнальным ограждением. Ресурсники до сих пор не восстановили коммунальный объект после ЧП.

«Весной заехал на плиту трактор. Плита обломилась, потому что не рассчитана на такую нагрузку, и трактор туда упал, его потом вытащили. И вот это все летом было открыто», - рассказал местный житель.

Специалисты долго не могли приступить к восстановлению разрушенной конструкции. Но даже когда сделали, осталось ощущение, что камера собрана наспех.

«Может, недели две-три назад закрыли уже капитально плитой. А такое состояние - это нормально», - отметил Виктор Андреевич.

Но возвращения ресурников на место на Глазунова, 3, все же ждут: отверстия глубокие, настил и сигнальное ограждение - ненадежные прикрытия.

Порадовались только любители животных. Когда установили плиты над коммуникациями, появилась возможность оставлять там еду для четвероногих.