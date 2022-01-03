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Из жизни

Отверстия в теплотрассе на улице Глазунова волнуют местных жителей

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В странном состоянии находится тепловая камера у дома № 3 на Глазунова. Вроде бы спрятано от посторонних глаз ее нутро, но зияют отверстия: одно - с краю, другое - среди колодцев. Оба прикрыты настилом и сигнальным ограждением. Ресурсники до сих пор не восстановили коммунальный объект после ЧП.

«Весной заехал на плиту трактор. Плита обломилась, потому что не рассчитана на такую нагрузку, и трактор туда упал, его потом вытащили. И вот это все летом было открыто», - рассказал местный житель.

Специалисты долго не могли приступить к восстановлению разрушенной конструкции. Но даже когда сделали, осталось ощущение, что камера собрана наспех.

«Может, недели две-три назад закрыли уже капитально плитой. А такое состояние - это нормально», - отметил Виктор Андреевич.

Но возвращения ресурников на место на Глазунова, 3, все же ждут: отверстия глубокие, настил и сигнальное ограждение - ненадежные прикрытия.

Порадовались только любители животных. Когда установили плиты над коммуникациями, появилась возможность оставлять там еду для четвероногих.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Хоть животным и бомжам перемога какая то

Гость||

А меня волнуют отверстия соседки-Нюрки. Создайте пожалуйста новость в разделе "Глаз народа".

Имя: Гость
Комментарий:

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