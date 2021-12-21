На улице Плеханова после опиловки деревьев не вывезли ветки

21.12.2021 | 21:04

В Пензе несчастной падчерице из мультфильма «Двенадцать месяцев» вряд ли пришлось бы искать хворост в лесу в морозы. Его на улицах свободно можно набрать хоть на всю зиму. Например, на Плеханова высятся горы нарезанных веток - свежеспиленных и старых. Практической пользы от них прохожие не видят: миновали те годы, когда сучьями топили печи.

«Неприятно. Надо побольше внимания уделять дворам, а то во дворах такое разводят», - отметила пенсионерка.

Неизвестные дополнили горки ненужными в хозяйстве предметами. Если кто-то посчитал бы их полезными, давно унес бы домой.

«Неприятно, конечно, эти кучи. Там метем, а тут? Это везде так, весь город такой - лицо помоем, а там...» - возмутилась прохожая.

Вероятно, те, кто срезал эти ветки, просто-напросто забыли их вывезти. Журналисты «Службы 11» напоминают: растительные отходы лежат за домом № 16 на Плеханова.