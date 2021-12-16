В Пензе квартиру инвалида затопило из-за забитого стояка

16.12.2021 | 20:50

Трое суток Андрей Валентинович ждал рабочих из управляющей компании. Его кухню затопило - прохудился стояк. На второй этаж текло все, что сливали жители с семи верхних в доме на проспекте Строителей, 30. Наконец специалисты прибыли и озадачились: трубы до того гнилые, забитые, что проще снять их и выкинуть, чем ремонтировать.

«Трудно сказать, пока не разберем», - пояснил мастер.

«С 2020 года пишу заявления в МУП «АО «Арбековское», чтобы сделали стояки, потому что они забиты. Дому почти 45 лет доходит. Вся жижа разливается по квартирам. Последняя авария случилась в воскресенье, и только перекрыли воду, чтоб не выливалась», - отметил Андрей Валентинович.

Мужчина повесил у лифта объявление с просьбой не пользоваться кухонными раковинами на время аварии, ведь в крайнем случае посуду можно вымыть и в ванной. Народ не внял.

«Жижа так же вытекала, залила все полы, линолеум и так далее. Как восстановить теперь мне, инвалиду? Я не могу, у меня нет возможности с пенсии это делать», - пожаловался пензенец.

Надо менять стояк, причем срочно, пока снова не случилась такая же беда. Андрей Валентинович уверяет: во всем доме коммуникации требуют обновления.