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Из жизни

На улице Дружбы в Пензе появляется все больше траншей

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Останавливаются, смотрят, обсуждают - равнодушных жителей Шуиста все меньше. Людей на улице Дружбы возмущают длительные раскопки.

Тепловики роют в нескольких местах сразу с начала ноября, закончить должны были еще 28-го числа, но никого не видно. Среди тех, кого проблема касается, жительница дома № 2 на улице Дружбы Наталья. У нее перебои с отоплением.

«После включения отопления через неделю начали аварийные работы делать. В итоге раскопали - и до сих пор такое безобразие. Сейчас уже докопали до дороги, пешеходам здесь не пройти», - пожаловалась пензячка.

Ладно бы велись работы, говорит Наталья, но видно бригаду крайне редко. Траншеи парят, трубы лежат в воде. Кстати, с чем связаны проблемы с отоплением, у женщины не вышло узнать. То ли внутри дома что-то случается, то ли на улице.

«Каждый от себя отталкивает. Это тепловые сети. Тепловые сети на МУП сваливают. И так без конца. Никто ничего не делает. В выходные ночью раскопали, потом снова прекратили», - добавила Наталья.

На Дружбы появляются все новые траншеи. К примеру, некоторых в середине ноября еще не было. По жалобе телезрителя съемочная группа приезжала на место и наблюдала зеленую воду, вытекавшую из системы отопления.

Сейчас она грязно-серая. Раскопки вплотную приблизились к проезжей части. Местные жители ждут, когда проедут машины, и только потом обходят ограждения у траншеи.

«До этого еще можно было по тропинке пройти, сейчас невозможно», - пояснила Наталья.

Небезопасно, но деваться некуда.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Торговый центр, что строится с десяток лет на углу с Чаадаева, тому виной. Видать, денег нет, чтоб сразу всё провести и закопать. Нет же, колготятся, ещё лет пять строиться будут

Имя: Гость
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