Пензенцы пожаловались на соседство сгоревшего дома и площадки

10.12.2021 | 20:23

Новогоднюю елку на Коммунистической, 7а, ставить не планируют - двор она не украсит. Сгоревший дом все портит. Он был последним строением в проезде Дзержинского. Здание спалили в ночь на 1 мая.

Никто не пострадал - дом давно пустовал, если не считать ночевавших изредка бомжей, любителей принять на грудь в укромном месте. Кто-то из незваных гостей способствовал появлению пламени. О проводке речи не идет: в строении давно отключили все ресурсы.

Огонь опалил березы, которым прозорливые жители дома на Коммунистической, 7а, предсказывают плохой финал.

«Обгоревшие ветки уже падают. Дети бегают, и мы можем дождаться того, что не дай бог! Там подвал, все сгорело, одни ямы, а ведь детям не объяснишь. Я сколько раз выйду - они там бегают с палками друг за другом. Не дай бог, руки-ноги поломают. Потом только мы, может быть, очнемся», - рассказала Татьяна Степановна.

«У нас окна сюда выходят, страшно. Про туалет говорить нечего - конный и пеший здесь, противно, не противно - идут, и все. И вот смотри на это! Игрушки разбросаны, мамашки в телефонах, а дети - туда. А все рушится - это так страшно... Ужасно!» - возмутилась Елена Алексеевна.

Требование снести обугленные развалины и спилить обгоревшие березы жители высказали главе администрации района, поставили в известность аварийную службу города и, наконец, написали в правительство области. Оттуда документ переслали в мэрию. Ответ от градоначальника пока не поступил.