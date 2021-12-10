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Из жизни

Пензенцы пожаловались на соседство сгоревшего дома и площадки

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Новогоднюю елку на Коммунистической, 7а, ставить не планируют - двор она не украсит. Сгоревший дом все портит. Он был последним строением в проезде Дзержинского. Здание спалили в ночь на 1 мая.

Никто не пострадал - дом давно пустовал, если не считать ночевавших изредка бомжей, любителей принять на грудь в укромном месте. Кто-то из незваных гостей способствовал появлению пламени. О проводке речи не идет: в строении давно отключили все ресурсы.

Огонь опалил березы, которым прозорливые жители дома на Коммунистической, 7а, предсказывают плохой финал.

«Обгоревшие ветки уже падают. Дети бегают, и мы можем дождаться того, что не дай бог! Там подвал, все сгорело, одни ямы, а ведь детям не объяснишь. Я сколько раз выйду - они там бегают с палками друг за другом. Не дай бог, руки-ноги поломают. Потом только мы, может быть, очнемся», - рассказала Татьяна Степановна.

«У нас окна сюда выходят, страшно. Про туалет говорить нечего - конный и пеший здесь, противно, не противно - идут, и все. И вот смотри на это! Игрушки разбросаны, мамашки в телефонах, а дети - туда. А все рушится - это так страшно... Ужасно!» - возмутилась Елена Алексеевна.

Требование снести обугленные развалины и спилить обгоревшие березы жители высказали главе администрации района, поставили в известность аварийную службу города и, наконец, написали в правительство области. Оттуда документ переслали в мэрию. Ответ от градоначальника пока не поступил.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

зато бомжикам такое то хоть пристанище

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