Жители домов на 1-й Офицерской улице возмущены состоянием дороги

23.09.2021 | 20:49

Проспект Победы пролегает всего лишь в 20 метрах от 1-й Офицерской улицы, но здесь как будто дальнее село - месиво вместо дорог.

«Мы ходим, грязь постоянная. Нам обещают что-нибудь здесь сделать, чтобы грязи не было», - рассказал местный житель.

История началась в 2018-м с хорошей новости: наконец-то на 1-й Офицерской и в одноименном проезде появится централизованная канализация. Но даже старт оказался неудачным.

«Жители разработали проектную документацию, в результате было установлено, что проектное решение выполнить было невозможно», - сообщил начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов.

Процесс согласования растянулся на месяцы. Все это время дорога оставалась в траншеях и ямах. Менялись подрядчики.

«Прямо вообще невозможно! Инвалиды ходят. Очень плохо на нашей дороге. Хотя бы насыпать щебень», - отметила Нина Васильевна.

«В резиновых калошах. Больше невозможно пройти нигде, детей в школу проводить. Супругу провожаю утром в сапогах, переобувается и идет на работу. Это разве можно?» - пожаловался Геннадий Анатольевич.

Жителям частного сектора обещали помочь, но вот и лето 2021-го закончилось, а ничего нет.

«Крошку с Московской будут сюда возить. Зима на носу», - пояснил мужчина.

В итоге жители частного сектора не знают, радоваться канализации или нет, ведь сколько лет мучились из-за нехватки денег, проблем с бумагами, да еще не решен вопрос с дорогой.