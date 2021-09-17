Пензенцы боятся возможной протечки в доме на Минской

17.09.2021 | 20:25

Пока не течет, но долго ли продлится счастье жителей дома № 23 на улице Минской, неизвестно. Одна из квартир находится в зоне затопления. Из-за дырявой крыши еще недавно ее хозяин не мог нормально спать. Приходилось собирать воду и надеяться, что проводка не заискрит.

«Началась протечка в декабре того года. Мы обращались к людям, кто это все делает, и потом нам сказали: летом сделаем», - сообщил молодой человек.

Из-за занятости он не следил за тем, что происходило на крыше, но, судя по всему, какие-то работы наверху все-таки проводились.

«Вроде сделали. Пока протечек больше не было», - отметил горожанин.

Скорее всего, коммунальщики применили заплатку, хотя нужен капитальный ремонт. Его здесь давно не было.