Из жизни

В квартире пензячки появилась сквозная дыра в подвал

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Так жить нельзя, но приходится, говорит Наталья Петровна с первого этажа дома на Минской, 21. В квартире чувствуется запах плесени и ощущается сырость.

«Всю стенку изъело. Мало того что стена гниет - там еще под плинтусом дыра, провалилось в пол. Со стороны ванны если заглянуть, уже насквозь туда дыра. На половицы не встать, пол весь проваливается», - сообщила Наталья Петровна.

Женщина пыталась исправить ситуацию. Помогло, но ненадолго.

«Я лет пять назад делала ремонт, перестилала полы, но за пять лет чтобы полы у меня снова провалились - это что такое? Безобразие полнейшее! Там такая сырость - целое озеро воды стоит в подвале. Это грибок, это зараза», - подчеркнула она.

Страдает не только Наталья Петровна, но и ее соседи по этажу. По словам женщины, то прорывает трубы - как с горячей водой, так и с холодной, то нечистоты идут обратно из-за забитого колодца. Бывает, что неурядицы сочетаются.

«Весь подвал затоплен под моей квартирой. Дыра насквозь в подвал, уже стены рушатся, скоро перекрытие рухнет», - рассказала Наталья Петровна.

Проблема возникла при старой управляющей компании. Люди, надеясь на лучшее, выбрали новую, но и она не помогла.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

При коммунистах такого не было...

Гость||

Американцы дыру прорубают.

Гость||

Гость писал(a):

Американцы дыру прорубают.
Раньше Обама ссал в подъездах,а нонешний старенький к бабке лаз прорубает? Вот окаянный...

Имя: Гость
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