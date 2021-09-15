Остановка на улице Сортировочной лишилась устойчивости

15.09.2021 | 21:02

Павильон с выбитыми стенками на улице Сортировочной раскачивается подобно лодке. Местная жительница показала, как слабая женщина легко может расшатать конструкцию. О шквалах нечего и говорить - те просто пустят навес в полет.

«Ветер начнется - и вот пожалуйста», - отметила Людмила Васильевна.

Павильон на Сортировочной давно уже был в непрезентабельном виде: стенки полопались, крыша покрылась трещинами. Порядка не хватает и рядом с конструкцией.

«Здесь было закрыто, но ураган был, все сорвало. Мусор - это вообще безобразие. Я была свидетелем: подъехала машина, которая убирает, они вышли, угол подмели, бумажки сбросили в канаву, сели в машину и уехали», - сообщила Ольга.

«У нас света нет здесь, темно на улице, дети тут ходят после школы. Даже никто ничего не делает, кошмар», - пожаловалась Елена.

Женщина добавила, что ее супруг сам ремонтировал остановочную конструкцию, прикручивал к стойкам обломки панелей. Ветер все равно их вырвал, вдобавок лишил павильон устойчивости. Конструкция без стенок покачивается как на волнах.