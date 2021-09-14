На лице Рахманинова почти неделю люди страдают от утечки

14.09.2021 | 21:01

То сильнее, то слабее пульсирует струя воды из колодца у второго подъезда дома на Рахманинова, 32. Почти за неделю натекло уже порядочно.

«В утренние и вечерние часы особенно, когда люди приходят домой, начинают пользоваться активно водой, канализацией, вот такая картина наблюдается. Мы затопляем не то что свою территорию, но и дом № 34 по улице Рахманинова. Попытки изменить ситуацию ни к чему не приводят», - сообщил председатель ТСЖ «Топаз» Виктор Иванович.

Звонили в службу 05, в ресурсную компанию, написали в различные ведомства - ручьи продолжают течь.

«И запах, и ходим мы по ней, домой носим, ведь у подъезда прямо течет, к двум домам», - рассказала Тамара Афанасьева.

«Вообще не продохнуть до 9-го этажа, не только на улице. Скапливается ниже, выйти нельзя. Дети есть маленькие, вывозят маленьких на коляске», - пожаловалась Валентина Ивановна.

В многоэтажке идет капитальный ремонт, фасад утепляют, стройматериалы пришлось сложить на газоны, в луже плавают кабели. Подрядчики привезли настилы, по ним добираются до второго подъезда. Физический труд тяжел, а рабочие лишены свежего воздуха и целый день вынуждены трудиться в зловонной атмосфере.