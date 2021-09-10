Жители Ладожской недовольны уборкой контейнерной площадки

10.09.2021 | 21:04

Чего здесь только нет: покрышки, мебель, доска объявлений из школы, стекла, несколько унитазов, ведра, пакеты с пищевым мусором. Контейнерная площадка у торца дома № 33 на Ладожской как магнит притягивает к себе различные отходы со всей округи. И не только.

«Мусорка - всегда наша проблема. Она оказалась на бойком месте: едут из города - останавливаются, едут сюда с поселка - останавливаются, везут грузовиками мусор», - пожаловался Александр Александрович.

Так что к отходам, которые выбрасывают жители нескольких ближайших многоэтажек, прибавляются чужие. Их столько, что коммунальщики, отвечающие за чистоту, не справляются. Особенно это стало заметно при «мусорной реформе».

«После того как передали уборку мусора какой-то организации, получилось вот так. Когда МУП делал уборку, чистенько было, аккуратненько, они сами все убирали и вокруг, и внутри. А теперь две организации», - сообщил мужчина.

Забор поломан, крупногабаритные отходы вывозят не все, пакеты ветром разносит далеко. И такая картина не первый год. Люди давно жалуются, только проку от этого нет.

«Не знаю, почему она у нас такая безобразная. Очень плохая. У нас всегда так. Ходим с внуком - даже стыдно. Почему так, не знаю, от нас это зависит или от кого. И с соседних домов, и с той стороны приезжают машины, выгружают все, выбрасывают. Очень плохо. Как все наладить?» - задалась вопросом пензячка.

«Надо вернуть обратно ответственность за содержание управляющей компании. Хорошо же было у нас до этого, они лучше были, все убирали», - подчеркнул Александр Александрович.

Только предложение жителя Ладожской вряд ли получится выполнить - из-за законодательных изменений, которые вступили в силу вместе с началом «мусорной реформы».