Из жизни

Пензенцы пожаловались на раскопки на Ульяновской

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Если ремонт сетей еще продолжается, то почему рядом с траншеей никого не видно несколько недель, а если же работы окончены, то отчего яму не закопают - такие вопросы мучают жителей Ульяновской. Проблемное место находится между школой № 52 и домом № 50 - там, где раньше стояли баки.

«Это уже продолжается с начала лета. Сначала один раз выкопали, раскопали, закопали, уложили, это уже второй раз или третий раскопали. Помойка сначала здесь стояла, потом там поставили - и вот эта вся грязь», - рассказала Светлана.

Кроме того, добавляет женщина, в процессе ремонта сетей было повреждено ограждение. Точнее, уничтожено.

«Потому что забор помешал, и они убрали, раскопали, бросили», - пожаловалась пензячка.

Крайне неаккуратно коммунальщики обошлись не только с оградой. Растительность также мешала.

«Деревья пилим - бросаем», - возмутилась Светлана.

Если она случайно проходила мимо, когда съемочная группа «Службы 11» снимала сюжет, то Нина Алексеевна целенаправленно позвонила журналистам и пригласила осветить проблему.

«Два месяца уже - вот почему мы и возмущаемся. Мы думали, что хотя бы к 1 Сентября все это закопают, потому что дети в школу идут. Однако ничего не сделали. Давно спор идет, почему контейнерная площадка находится на теплосетях. Ее нужно вообще-то перенести на другое место - вот какой здесь еще спор», - пояснила женщина.

К удивлению журналистов, когда местные активисты ушли, тут же приехала техника. Возможно, это реакция на звонок в эфире «Службы 11», который прозвучал накануне визита съемочной группы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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