Траншеи на улице Терновского пообещали закопать

08.09.2021 | 21:02

Стало известно, по какой причине несколько месяцев не могут закопать траншеи у дома на Терновского, 176. Ресурсоснабжающая организация прислала комментарий по данной проблеме.

В августе родители учеников школы № 69 всполошились: канавы разрыли рядом с дорожкой, по которой бегают дети.

«Плиты лежат, вонь эта», - рассказала местная жительница Юлия.

«В начале лета раскопали. Ничего не делали, потом недавно трубы поменяли, обшили, обложили. Яма вообще была сквозная, а потом затапливало. Откуда эта вода, непонятно. Откачают - уедут. Потом образовалось болото», - пожаловалась председатель совета дома № 176 на ул. Терновского Тамара Николаевна.

Как следует из пояснений уполномоченных лиц, теплотрасса проходит транзитом через техническое подполье дома на Терновского, 176. Летом проводили работы по предотвращению попадания канализационных вод в подвал, трубы планировали поднять выше, отверстия на входе в дом загерметизировать. Но сточная жидкость продолжает поступать в траншею, из-за этого ее нельзя закопать.

«На сегодняшний день принято решение сделать глиняный замок на вводе теплотрассы, засыпав канал глиной. В дальнейшем участок трассы будет реконструирован с выносом на надземный вариант», - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Сроки не указаны, но тянуть с выполнением вряд ли будут - скоро стартует отопительный сезон.